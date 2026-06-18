Россия и АСЕАН с уважением относятся к партнерам, заявил Путин

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия и АСЕАН с уважением относятся ко всем партнерам, их истории, религии и моделям развития, заявил президент России Владимир Путин.

"Россия и страны АСЕАН как суверенные, независимые и самостоятельные государства проводят курс на укрепление международного сотрудничества, с уважением относятся ко всем партнерам, к их истории, религии, моделям развития, традициям", - сказал российский лидер в ходе заявления по итогам саммита Россия - АСЕАН.