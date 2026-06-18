Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Россия и АСЕАН ведут консультации по борьбе с наркотрафиком, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и страны АСЕАН регулярно ведут консультации по борьбе с наркотрафиком, терроризмом, оргпреступностью и безопасным использованием цифровых технологий, сообщил Путин.

Президент России и президент Филиппин выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская Федерация и страны АСЕАН регулярно ведут консультации по борьбе с наркотрафиком и преступностью, заявил президент России Владимир Путин.

"На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий", - сказал глава государства.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.