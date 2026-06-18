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Россия и АСЕАН ведут консультации по борьбе с наркотрафиком, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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15:04 18.06.2026 (обновлено: 15:08 18.06.2026)
Россия и АСЕАН ведут консультации по борьбе с наркотрафиком, заявил Путин

Путин: Россия и АСЕАН регулярно ведут консультации по борьбе с наркотрафиком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и страны АСЕАН регулярно ведут консультации по борьбе с наркотрафиком, терроризмом, оргпреступностью и безопасным использованием цифровых технологий, сообщил Путин.
  • Президент России и президент Филиппин выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская Федерация и страны АСЕАН регулярно ведут консультации по борьбе с наркотрафиком и преступностью, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий", - сказал глава государства.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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