Россия и АСЕАН должны переходить на расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН должны переходить на расчеты в национальных валютах и убирать торговые барьеры.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН должны переходить на расчеты в нацвалютах, убирать торговые барьеры, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.