Россия и АСЕАН должны переходить на расчеты в нацвалютах, заявил Путин

"Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры", - сказал Путин.