Страны АСЕАН привержены формированию многополярного мира, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о приверженности России и стран АСЕАН формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства.
КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Россия и страны АСЕАН привержены формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств к формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.