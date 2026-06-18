Страны АСЕАН привержены формированию многополярного мира, заявил Путин

КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Россия и страны АСЕАН привержены формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.