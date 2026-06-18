Россия и АСЕАН расширяют трансконтинентальные грузоперевозки, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент РФ Владимир Путин выступая перед СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Россия и государства АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере. Расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладываются новые маршруты, запускаются совместные логистические сервисы", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины