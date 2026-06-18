Россия и АСЕАН расширяют трансконтинентальные грузоперевозки, заявил Путин

Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент РФ Владимир Путин выступая перед СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.

"Россия и государства АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере. Расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладываются новые маршруты, запускаются совместные логистические сервисы", - сказал Путин.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.