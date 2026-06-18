Россия продолжит поставлять энергоносители странам АСЕАН, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит поставлять странам АСЕАН востребованные в них продовольствие и энергоносители, заявил Путин.
- Президент также предложил нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит поставлять странам АСЕАН востребованные в них продовольствие и энергоносители, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители", - сказал Путин по итогам саммита Россия - АСЕАН.