Участники саммита АСЕАН высказались за увеличение торговли, заявил Путин

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Участники саммита Россия - АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами, заявил президент России Владимир Путин.

"Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений", - сказал российский лидер в ходе заявления по итогам саммита.