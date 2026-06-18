Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН

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Краткий пересказ от РИА ИИ Участники саммита Россия — АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли, заявил Путин.

Москва готова нарастить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарства.

Она также продолжит поставлять азиатским странам продовольствие и энергоносители.

Российские IT-компании делятся с коллегами из АСЕАН передовыми разработками в сфере ИИ.

Сообща страны продолжат продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и коммуникационных систем.

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Участники саммита Россия — АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли, заявил Владимир Путин на совместном выступлении перед СМИ с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим.

"Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры", — добавил он.

Москва же, со своей стороны, готова нарастить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарства. С этой целью постоянно расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладываются новые маршруты.

"При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, ведущие российские IT-компании делятся с коллегами из АСЕАН передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект и технологии умного города. Также страны будут и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и коммуникационных систем.

Российский лидер работает в Казани 17-18 июня. Ранее сегодня он принял участие в двух заседаниях саммита Россия — АСЕАН. Путин и лидеры стран ассоциации утвердили комплексный план действий по стратегическому партнерству на 2026-2030 годы. В документе фиксируются конкретные шаги по развитию отношений в сфере политики, безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки, технологий и других.

После заявления для СМИ Путин продолжит серию двусторонних встреч с иностранными гостями, которую начал накануне. Помимо Маркоса-младшего, он поговорил с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом и премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, а также принял главу МИД Турции Хакана Фидана , который находился в России с рабочим визитом.