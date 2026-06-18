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Путин отметил достойные результаты сотрудничества России и АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2026
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10:54 18.06.2026
Путин отметил достойные результаты сотрудничества России и АСЕАН

Путин: Россия и АСЕАН расширяют сотрудничество в торговле и безопасности

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • Путин отметил достойные результаты сотрудничества России и АСЕАН.
  • Взаимодействие России и стран АСЕАН расширяется в различных сферах, включая торговлю, безопасность, энергетику, сельское хозяйство и другие.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил достойные результаты сотрудничества России и АСЕАН, указав на расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе в торговле и безопасности.
Путин в четверг открыл пленарное заседание саммита Россия-АСЕАН в Казани. В мероприятии принимают участие главы всех делегаций ассоциации, которые прибыли в Татарстан.
"Результаты нашего сотрудничества налицо, сформированы солидная договорно-правовая база наших отношений и разветвленная сеть совместных механизмов, запущена работа новых диалоговых площадок", - сказал глава государства,
Путин добавил, что Россия и страны АСЕАН расширяют спектр практического взаимодействия - в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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РоссияКазаньБрунейВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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