Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Путин отметил достойные результаты сотрудничества России и АСЕАН.
- Взаимодействие России и стран АСЕАН расширяется в различных сферах, включая торговлю, безопасность, энергетику, сельское хозяйство и другие.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил достойные результаты сотрудничества России и АСЕАН, указав на расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе в торговле и безопасности.
"Результаты нашего сотрудничества налицо, сформированы солидная договорно-правовая база наших отношений и разветвленная сеть совместных механизмов, запущена работа новых диалоговых площадок", - сказал глава государства,
Путин добавил, что Россия и страны АСЕАН расширяют спектр практического взаимодействия - в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты.