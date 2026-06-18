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Путин предложил коллегам по АСЕАН обсудить в Казани любые вопросы - РИА Новости, 18.06.2026
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10:53 18.06.2026
Путин предложил коллегам по АСЕАН обсудить в Казани любые вопросы

Путин предложил коллегам по АСЕАН обсудить любые вопросы в Казани

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • На заседании планируется обсудить актуальные региональные и международные проблемы, а также итоги российско-асеановского взаимодействия за 35 лет.
  • Президент РФ предложил коллегам по АСЕАН поднять на обсуждении любые вопросы, которые они посчитают целесообразными.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил коллегам по АСЕАН обсудить в Казани любые вопросы, представляющие интерес.
Глава российского государства в четверг открыл пленарное заседание саммита Россия - АСЕАН в Казани. В мероприятии принимают участие главы всех делегаций ассоциации, которые прибыли в Татарстан.
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"Сегодня мы работаем по следующей повестке дня: обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, оценка итогов российско-асеановского взаимодействия за 35 лет, дальнейшее направление, цели и задачи стратегического партнерства в России и Ассоциации", - сказал Путин в ходе заседания.
"Естественно, в ходе обсуждения могут быть затронуты и другие вопросы - любые, уважаемые господа, которые вы посчитаете целесообразными, поднять для обсуждения", - подчеркнул президент РФ.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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РоссияКазаньБрунейВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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