Путин рассчитывает на плодотворную работу саммита Россия-АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Президент заявил, что рассчитывает на плодотворную и конструктивную работу саммита.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную и конструктивную работу саммита Россия-АСЕАН.
"Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно конструктивный и заинтересованный обмен мнениями", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.