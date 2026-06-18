Участники саммита Россия-АСЕАН обсудят актуальные проблемы, сообщил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Участники саммита обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Участники саммита Россия-АСЕАН обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил важность АСЕАН
Вчера, 10:26
"Сегодня мы работаем по следующей повестке дня: обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на пленарном заседании саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.