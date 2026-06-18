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Путин рассказал об отношениях России и АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2026
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10:25 18.06.2026 (обновлено: 10:39 18.06.2026)
Путин рассказал об отношениях России и АСЕАН

Путин: Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что отношения стратегического партнерства между Россией и АСЕАН способствуют стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Президент России открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, которые способствуют стабильности в регионе Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг открыл пленарное заседание саммита Россия-АСЕАН в Казани. В мероприятии принимают участие главы всех делегаций ассоциации, которые прибыли в Татарстан.
"Они (отношения Россия и АСЕАН - ред.) имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности являются важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствуют формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества", - сказал российский лидер на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Деловой форум Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Участники саммита Россия-АСЕАН обсудят актуальные проблемы, сообщил Путин
Вчера, 10:32
 
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