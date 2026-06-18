Путин рассказал об отношениях России и АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что отношения стратегического партнерства между Россией и АСЕАН способствуют стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Президент России открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, которые способствуют стабильности в регионе Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (отношения Россия и АСЕАН - ред.) имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности являются важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствуют формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества", - сказал российский лидер на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.