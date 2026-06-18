Путин приветствовал участников молодежного форума "Бирюса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи "Бирюса"».

Путин отметил, что форум объединяет неравнодушных юношей и девушек, стремящихся принести пользу своим родным городам и всей стране.

Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет плодотворно и поможет реализовать творческий потенциал участников.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса", отметив, что он объединяет неравнодушных юношей и девушек, стремящихся своим созидательным трудом принести пользу родным городам и поселкам, всей стране.

"Приветствую вас на форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса" платформы " Росмолодежь .Форумы". Уже в двадцатый раз он объединяет в Красноярском крае творческих, деятельных, неравнодушных юношей и девушек, искренне стремящихся своим созидательным трудом, востребованными идеями и инициативами принести пользу родным городам и поселкам, всей стране", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Путин отметил, что насыщенная программа форума предоставляет его участникам хорошие возможности для профессионального роста, личностного развития, обмена наработанным опытом и лучшими практиками.

"И конечно, впереди у вас интересные конкурсы, спортивные мероприятия, дружеское общение. Ведь "Бирюса" – это открытое пространство, где встречаются единомышленники, рождаются команды, запускаются востребованные проекты в самых разных сферах", - добавил российский лидер.