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Путин приветствовал участников молодежного форума "Бирюса" - РИА Новости, 18.06.2026
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06:56 18.06.2026 (обновлено: 06:57 18.06.2026)
Путин приветствовал участников молодежного форума "Бирюса"

Путин: участники форума "Бирюса" стремятся своим трудом принести пользу России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи "Бирюса"».
  • Путин отметил, что форум объединяет неравнодушных юношей и девушек, стремящихся принести пользу своим родным городам и всей стране.
  • Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет плодотворно и поможет реализовать творческий потенциал участников.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса", отметив, что он объединяет неравнодушных юношей и девушек, стремящихся своим созидательным трудом принести пользу родным городам и поселкам, всей стране.
"Приветствую вас на форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса" платформы "Росмолодежь.Форумы". Уже в двадцатый раз он объединяет в Красноярском крае творческих, деятельных, неравнодушных юношей и девушек, искренне стремящихся своим созидательным трудом, востребованными идеями и инициативами принести пользу родным городам и поселкам, всей стране", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Путин отметил, что насыщенная программа форума предоставляет его участникам хорошие возможности для профессионального роста, личностного развития, обмена наработанным опытом и лучшими практиками.
"И конечно, впереди у вас интересные конкурсы, спортивные мероприятия, дружеское общение. Ведь "Бирюса" – это открытое пространство, где встречаются единомышленники, рождаются команды, запускаются востребованные проекты в самых разных сферах", - добавил российский лидер.
Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет в плодотворном ключе, послужит успешной реализации творческого потенциала юношей и девушек, их талантов и способностей.
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