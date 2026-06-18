В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за консультацию психолога

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили предоставить право на социальный налоговый вычет за консультации психолога не из медицинской организации.

Действующее регулирование не учитывает, что многие граждане обращаются за психологической поддержкой к психологам-консультантам, работающим ну ИП или в качестве физлиц.

Авторы законопроекта считают, что его принятие повысит доступность консультационной психологической помощи и поддержит развитие легального рынка психологических услуг.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили предоставить людям право получать социальный налоговый вычет за консультации психолога не из медицинской организации.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроектом предлагается предоставить людям право получать социальный налоговый вычет за консультации психолога не из медицинской организации.

По словам депутатов, действующее регулирование не учитывает, что значительная часть граждан обращается за психологической поддержкой не в медицинские организации, а к психологам-консультантам, работающим в организациях, у ИП или в качестве физлиц.

Парламентарии уточнили, что в результате складывается правовой пробел: человек, оплативший услугу медицинского психолога в медицинской организации, может получить социальный налоговый вычет, тогда как оплативший консультационную психологическую помощь у квалифицированного психолога-консультанта вне медицинской организации, такого права не имеет.