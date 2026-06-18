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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за консультацию психолога - РИА Новости, 18.06.2026
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13:15 18.06.2026
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за консультацию психолога

В ГД предложили ввести вычет за консультацию психолога не из медорганизации

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили предоставить право на социальный налоговый вычет за консультации психолога не из медицинской организации.
  • Действующее регулирование не учитывает, что многие граждане обращаются за психологической поддержкой к психологам-консультантам, работающим ну ИП или в качестве физлиц.
  • Авторы законопроекта считают, что его принятие повысит доступность консультационной психологической помощи и поддержит развитие легального рынка психологических услуг.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили предоставить людям право получать социальный налоговый вычет за консультации психолога не из медицинской организации.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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Законопроектом предлагается предоставить людям право получать социальный налоговый вычет за консультации психолога не из медицинской организации.
По словам депутатов, действующее регулирование не учитывает, что значительная часть граждан обращается за психологической поддержкой не в медицинские организации, а к психологам-консультантам, работающим в организациях, у ИП или в качестве физлиц.
Парламентарии уточнили, что в результате складывается правовой пробел: человек, оплативший услугу медицинского психолога в медицинской организации, может получить социальный налоговый вычет, тогда как оплативший консультационную психологическую помощь у квалифицированного психолога-консультанта вне медицинской организации, такого права не имеет.
По мнению авторов, принятие проекта позволит повысить доступность консультационной психологической помощи для граждан, которые оплачивают такие услуги за свой счет, и поддержать развитие легального рынка психологических услуг.
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