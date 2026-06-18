ПСБ поддержит строительство легкоатлетического манежа в Чебоксарах

Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках Чувашского экономического форума заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев, глава Чувашской Республики Олег Николаев, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский и исполнительный директор Агентства инвестиционного развития Чувашской Республики Денис Васильев.

Новый спортивный объект расширит городскую инфраструктуру для тренировок и проведения соревнований, а также будет способствовать развитию массового спорта и подготовке спортсменов в регионе.

"ПСБ последовательно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни и создание современной социальной, в том числе спортивной, инфраструктуры. Строительство легкоатлетического манежа в Чебоксарах станет важным вкладом в развитие спортивной базы Чувашской Республики, позволит расширить возможности для занятий легкой атлетикой, подготовки спортсменов и популяризации здорового образа жизни среди жителей региона. Реализация таких инициатив способствует созданию комфортной среды для жизни и открывает новые возможности для развития спорта", — отметил Макеев, его слова приводит пресс-служба банка.