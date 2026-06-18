Рейтинг@Mail.ru
ПСБ поддержит строительство легкоатлетического манежа в Чебоксарах - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 18.06.2026
ПСБ поддержит строительство легкоатлетического манежа в Чебоксарах

ПСБ станет партнером строительства легкоатлетического манежа в Чувашии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Промсвязьбанка"
Стенд Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд "Промсвязьбанка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ПСБ выступит партнером проекта по строительству легкоатлетического манежа в столице Чувашии, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках Чувашского экономического форума заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев, глава Чувашской Республики Олег Николаев, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский и исполнительный директор Агентства инвестиционного развития Чувашской Республики Денис Васильев.
Новый спортивный объект расширит городскую инфраструктуру для тренировок и проведения соревнований, а также будет способствовать развитию массового спорта и подготовке спортсменов в регионе.
"ПСБ последовательно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни и создание современной социальной, в том числе спортивной, инфраструктуры. Строительство легкоатлетического манежа в Чебоксарах станет важным вкладом в развитие спортивной базы Чувашской Республики, позволит расширить возможности для занятий легкой атлетикой, подготовки спортсменов и популяризации здорового образа жизни среди жителей региона. Реализация таких инициатив способствует созданию комфортной среды для жизни и открывает новые возможности для развития спорта", — отметил Макеев, его слова приводит пресс-служба банка.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
ПСБ выпустил публичный отчет по Стандарту общественного капитала бизнеса
17 июня, 15:55
 
Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Денис Васильев (фигурное катание)Чебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала