ПСБ заключил соглашение с Агентством инвестиционного развития Чувашии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ПСБ и Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики в рамках Чебоксарского экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и исполнительный директор АНО "Агентство инвестиционного развития Чувашии" Денис Васильев.

Соглашение направлено на реализацию инвестиционной политики Чувашской Республики. В числе ключевых направлений взаимодействия — поддержка приоритетных проектов в регионе, привлечение частного российского и иностранного капитала, совместное формирование механизмов и инструментов продвижения инвестиционного потенциала Чувашии, а также финансово-экономический консалтинг.

Кроме того, в планах – развивать систему кредитования предпринимателей, работающих в регионе, в рамках локальных программ для МСП и механизмов господдержки.