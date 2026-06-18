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ПСБ заключил соглашение с Агентством инвестиционного развития Чувашии - РИА Новости, 18.06.2026
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16:38 18.06.2026
ПСБ заключил соглашение с Агентством инвестиционного развития Чувашии

ПСБ будет сотрудничать с Агентством инвестиционного развития Чувашии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ПСБ и Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики в рамках Чебоксарского экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и исполнительный директор АНО "Агентство инвестиционного развития Чувашии" Денис Васильев.
Соглашение направлено на реализацию инвестиционной политики Чувашской Республики. В числе ключевых направлений взаимодействия — поддержка приоритетных проектов в регионе, привлечение частного российского и иностранного капитала, совместное формирование механизмов и инструментов продвижения инвестиционного потенциала Чувашии, а также финансово-экономический консалтинг.
Кроме того, в планах – развивать систему кредитования предпринимателей, работающих в регионе, в рамках локальных программ для МСП и механизмов господдержки.
"Чувашия обладает значительным инвестиционным потенциалом, и мы видим как со стороны бизнеса ежегодно растет интерес к проектам в регионе. Объединив финансовую экспертизу ПСБ и возможности Агентства инвестиционного развития, мы обеспечим инвесторам комплексное сопровождение на всех стадиях реализации проектов — от проработки идеи до ее воплощения. Привлечение нового капитала даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию республики", — отметил Макеев, его слова приводит пресс-служба банка.
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