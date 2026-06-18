Открытие Ормузского пролива может занять недели, сообщают СМИ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На восстановление судоходства через Ормузский пролив могут потребоваться недели, сообщает телеканал CNBC.
"На устранение скопления судов в Ормузском проливе уйдут недели", - сообщает CNBC со ссылкой на руководителей компаний и экспертов в отрасли.
Восстановление достаточного физического предложения на рынке, необходимого для удержания цен на нефть на стабильном уровне ниже 80 долларов, может занять недели, а в некоторых случаях — месяцы, сообщили телеканалу аналитики.
Операторы, портовые власти и энергетические компании по всему Персидскому заливу находятся в режиме ожидания, поскольку ключевые вопросы логистики и безопасности по-прежнему остаются нерешенными, утверждается в статье.
Наиболее вероятный сценарий предполагает поэтапное возобновление движения с применением какого-либо механизма управления трафиком при участии Ирана и Омана, считает вице-президент по редакционным вопросам Lloyd's List Intelligence Адам Шарп (Adam Sharpe), чьи слова приводит телеканал.
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Нерешенные вопросы при этом носят существенный характер: в частности, будет ли судам требоваться предварительное разрешение, введет ли Иран плату за обслуживание, будут ли допускаться иностранные военно-морские эскорты, а также потребуется ли процедура разминирования в связи с наличием мин или других остаточных рисков, указывает эксперт.
По данным Lloyd's List Intelligence, до конфликта через Ормузский пролив еженедельно проходило 650-770 грузовых судов, что эквивалентно примерно 90–110 транзитам в день в обоих направлениях, говорится в статье.