Жителю Архангельской области вынесли приговор за убийство полицейского

"Днем 10 августа 2025 года к частному дому, где проживал Донской, прибыли сотрудники полиции, предъявившие ему официальные документы, подтверждающие их службу в правоохранительных органах. Стражи порядка неоднократно громко представились и затем также громко зачитали постановление о производстве в доме Донского обыска, поскольку его проверяли на причастность к поджогам объектов транспортной инфраструктуры", - рассказали в суде.

Мужчина отказывался открыть дверь, а когда стражи порядка открыли дверь и прошли в жилище Донского, тот открыл огонь из самодельного огнестрельного оружия. Как уточнили в региональной прокуратуре, в результате один полицейский получил огнестрельное ранение ноги, а другой – огнестрельные ранения плеча и головы, от которых он скончался на месте происшествия.