Жителю Архангельской области вынесли приговор за убийство полицейского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Архангельский областной суд признал жителя Коноши виновным в убийстве и ранении полицейских.
- Его приговорили к 18 годам и 1 месяцу лишения свободы.
- Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.
МУРМАНСК, 18 июн – РИА Новости. Архангельский областной суд признал жителя Коноши виновным в убийстве и ранении полицейских и приговорил к 18 годам и 1 месяцу лишения свободы, сообщили в суде.
Как установили следователи, Вячеслав Донской 1978 года рождения, который в 2024 году был осужден Коношским районным судом за поджог служебного автомобиля, а позже вышел из колонии, оставался на свободе чуть больше полугода.
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"Днем 10 августа 2025 года к частному дому, где проживал Донской, прибыли сотрудники полиции, предъявившие ему официальные документы, подтверждающие их службу в правоохранительных органах. Стражи порядка неоднократно громко представились и затем также громко зачитали постановление о производстве в доме Донского обыска, поскольку его проверяли на причастность к поджогам объектов транспортной инфраструктуры", - рассказали в суде.
Мужчина отказывался открыть дверь, а когда стражи порядка открыли дверь и прошли в жилище Донского, тот открыл огонь из самодельного огнестрельного оружия. Как уточнили в региональной прокуратуре, в результате один полицейский получил огнестрельное ранение ноги, а другой – огнестрельные ранения плеча и головы, от которых он скончался на месте происшествия.
Дело возбудили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) и части 2 статьи 325 УК РФ (похищение важного личного документа).
Донскому грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Осужденному назначено наказание в виде 18 лет 1 месяца лишения свободы (первые четыре года - в тюрьме, затем в колонии строгого режима). Два в половиной миллиона рублей суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей", - отметили в суде. Приговор Архангельского областного суда в законную силу не вступил.