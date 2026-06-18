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Житель Забайкалья получил срок за передачу данных Украине - РИА Новости, 18.06.2026
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07:58 18.06.2026
Житель Забайкалья получил срок за передачу данных Украине

Житель Забайкалья получил девять лет колонии за передачу данных Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин России Д. Михайлов признан виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации.
  • Михайлов передавал противнику данные об объектах российской армии и волонтерских организаций Забайкальского края.
  • Приговором суда Михайлову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пособник Киева, передававший противнику данные об объектах российской армии и волонтерских организаций Забайкальского края, получил 9 лет колонии, приговор вступил в силу, сообщила ФСБ.
"Вступил в законную силу приговор 2-го Восточного окружного военного суда в отношении гражданина РФ Д. Михайлова, 2006 г.р., признанного виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.
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По данным ФСБ, в начале 2024 года Михайлов в мессенджере Telegram инициативно вступил в переписку с представителем запрещенной на территории РФ террористической организации и по заданию украинского куратора неоднократно собирал и передавал противнику сведения об объектах российской армии и волонтерских организаций Забайкальского края, оказывающих содействие военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.
Михайлов был задержан сотрудниками ФСБ. Уголовные дела в отношении него возбудил и расследовал Следственный отделом Управления ФСБ по Забайкальскому краю.
"Решением суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена - ред.) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации - ред.) УК России, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.
Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, подчеркивает ФСБ.
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