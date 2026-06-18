В Приангарье рассказали о ситуации с лесными пожарами

ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Исходя из прогноза лесопожарной ситуации, Иркутской области требуется дополнительное финансирование из фонда Федерального агентства лесного хозяйства, в ведомство направлена заявка для выделения средств, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в совещании, посвященном прохождению пожароопасного сезона на территории страны. Его провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев

Игорь Кобзев отметил, что в июне практически по всей территории Иркутской области прошли грозовые фронты. Это привело к возникновению значительного количества пожаров на труднодоступных, удаленных территориях. Для стабилизации обстановки туда направили дополнительные силы пожаротушения, также были привлечены силы федеральной авиалесоохраны. Помимо этого, для оперативного реагирования в регионе ввели режим повышенной готовности.

"Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области находится на круглосуточном контроле. Губернатор также отметил, что региону, исходя из прогноза лесопожарной ситуации, требуется дополнительное финансирование. В этой связи правительством Иркутской области подана заявка для выделения средств из резервного фонда Федерального агентства лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Также глава региона отчитался о текущей оперативной обстановке. По состоянию на 17 июня, в Иркутской области действовало 30 лесных пожаров на общей площади 8,6 тысячи гектаров. В их ликвидации были задействованы около 600 сотрудников лесопожарных формирований, около 100 единиц наземной техники. В настоящее время продолжается ликвидация 28 пожаров общей площадью 4,9 тысячи гектаров. Действующими остаются 17 пожаров общей площадью 610 гектаров. Пожары возникли из-за гроз. В их тушении задействованы более 500 человек и 55 единиц наземной техники, планируется привлечение двух вертоле тов Ми-8.

Ежедневно на пожарах в регионе работают от 600 до 700 человек. Привлекаются сотрудники и техника арендаторов леса.

Игорь Кобзев подчеркнул, что в настоящее время привлечение дополнительных сил и средств федерального центра для ликвидации лесных пожаров не требуется. В регионе есть резерв сил пожаротушения – это около 800 сотрудников южных лесопожарных формирований, которых можно оперативно направить на ликвидацию возгораний в рамках межрайонного маневрирования. При этом для обслуживания южных районов области имеются необходимые силы и средства пожаротушения.

РФ, Рослесхоз и Глава региона поблагодарил Минприроды МЧС за плодотворную совместную работу и выделенное ранее на этот год финансирование в размере более 880 миллионов рублей из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров.