Лантратова будет следить за оказанием помощи пострадавшим от атак на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что будет следить за оказанием необходимой поддержки пострадавшим от атак ВСУ на Москву и Подмосковье.
- В результате массированной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье пострадали 17 человек, среди них — двое детей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что будет следить за тем, чтобы всем пострадавшим от атак ВСУ на Москву и Подмосковье была оказана необходимая поддержка.
Она подчеркнула, что Москва и Подмосковье в четверг пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. В результате чего, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них - двое детей.
"Такие атаки нужно называть прямо. Это военные преступления. Сейчас главное - помощь пострадавшим. Медицинская, психологическая, социальная. Люди не должны оставаться один на один с последствиями атаки. Будем следить, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая поддержка", - сказала Лантратова.