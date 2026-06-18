Лантратова будет следить за оказанием помощи пострадавшим от атак на Москву

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что будет следить за тем, чтобы всем пострадавшим от атак ВСУ на Москву и Подмосковье была оказана необходимая поддержка.