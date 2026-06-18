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Лантратова будет следить за оказанием помощи пострадавшим от атак на Москву - РИА Новости, 18.06.2026
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15:20 18.06.2026
Лантратова будет следить за оказанием помощи пострадавшим от атак на Москву

Лантратова проследит, чтобы пострадавшие от атак на Москву получили поддержку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что будет следить за оказанием необходимой поддержки пострадавшим от атак ВСУ на Москву и Подмосковье.
  • В результате массированной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье пострадали 17 человек, среди них — двое детей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что будет следить за тем, чтобы всем пострадавшим от атак ВСУ на Москву и Подмосковье была оказана необходимая поддержка.
Она подчеркнула, что Москва и Подмосковье в четверг пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. В результате чего, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них - двое детей.
"Такие атаки нужно называть прямо. Это военные преступления. Сейчас главное - помощь пострадавшим. Медицинская, психологическая, социальная. Люди не должны оставаться один на один с последствиями атаки. Будем следить, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая поддержка", - сказала Лантратова.
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