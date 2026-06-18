Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Профессиональный стандарт профессии "Писатель" вступит в силу с 1 сентября 2026 года, следует из отраслевого доклада Минцифры России "Книжный рынок России", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии "Писатель". Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в тексте доклада.