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Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года - РИА Новости, 18.06.2026
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02:06 18.06.2026
Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года

Профессиональный стандарт профессии Писатель вступит в силу с 1 сентября

© Depositphotos.com / AndreyPopovПисатель за работой
Писатель за работой - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Depositphotos.com / AndreyPopov
Писатель за работой . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
  • Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Профессиональный стандарт профессии "Писатель" вступит в силу с 1 сентября 2026 года, следует из отраслевого доклада Минцифры России "Книжный рынок России", с которым ознакомилось РИА Новости.
В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью РИА Новости обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно.
"Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии "Писатель". Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в тексте доклада.
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