В Пентагоне призвали НАТО увеличить поддержку Украины через программу PURL

"Важно, чтобы союзники по НАТО продолжали и даже увеличивали свою поддержку обороны Украины через инициативу PURL. Это поможет обеспечить поступление ключевых материалов на линию боевого соприкосновения", – сказал Колби на заседании контактной группы по поддержке Украины.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.