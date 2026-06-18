В Пентагоне призвали НАТО увеличить поддержку Украины через программу PURL

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что странам НАТО следует увеличивать поддержку Киева.
- Увеличение поддержки предлагается через программу закупки американского оружия PURL.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Странам НАТО следует увеличивать свою поддержку Киева посредством программы закупки американского оружия PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
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"Важно, чтобы союзники по НАТО продолжали и даже увеличивали свою поддержку обороны Украины через инициативу PURL. Это поможет обеспечить поступление ключевых материалов на линию боевого соприкосновения", – сказал Колби на заседании контактной группы по поддержке Украины.
Ранее Трамп утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.