Хегсет объяснил, что означает пересмотр размещения сил США в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон намерен провести шестимесячный пересмотр размещения американских войск и баз в Европе.
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что цель пересмотра — обеспечить адекватное и доступное размещение войск США в Европе и по всему миру.
- Пересмотр будет проводиться с привлечением американского конгресса и в координации с союзниками.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. В рамках пересмотра размещения сил США в Европе Пентагон намерен оценить адекватность расположения своих баз с точки зрения доступности, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Он добавил, что цель такого пересмотра - обеспечить надлежащее размещение войск США "на континенте и по всему миру". По его словам, Вашингтон намерен проводить обзор с привлечением американского конгресса и в координации с союзниками.
В мае госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания, а представляет собой постоянный процесс.