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Хегсет объяснил, что означает пересмотр размещения сил США в Европе - РИА Новости, 18.06.2026
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14:28 18.06.2026
Хегсет объяснил, что означает пересмотр размещения сил США в Европе

Хегсет: Пентагон оценит расположение баз в Европе с точки зрения доступности

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон намерен провести шестимесячный пересмотр размещения американских войск и баз в Европе.
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что цель пересмотра — обеспечить адекватное и доступное размещение войск США в Европе и по всему миру.
  • Пересмотр будет проводиться с привлечением американского конгресса и в координации с союзниками.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. В рамках пересмотра размещения сил США в Европе Пентагон намерен оценить адекватность расположения своих баз с точки зрения доступности, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Ранее в четверг он объявил о шестимесячном пересмотре размещения американских войск и баз в Европе. По его словам, некоторые союзники США "провалят" эту проверку.
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"Проводимый нами обзор НАТО 3.0 заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз, где мы можем обеспечить доступ к ним и возможность пролета, когда нам это потребуется", - сказал Хегсет.
Он добавил, что цель такого пересмотра - обеспечить надлежащее размещение войск США "на континенте и по всему миру". По его словам, Вашингтон намерен проводить обзор с привлечением американского конгресса и в координации с союзниками.
В мае госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания, а представляет собой постоянный процесс.
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