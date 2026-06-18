Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Министерства войны США Пит Хегсет призвал НАТО стать "жестким военным альянсом" с реальными боевыми возможностями.
- Хегсет заявил, что альянс должен взять на себя главенствующую роль в обеспечении безопасности Европы.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет призвал НАТО вновь стать "жестким военным альянсом".
"НАТО 3.0 — это модель, которая должна вернуться к созданию настоящего жесткого военного альянса, обладающего реальными военными возможностями и способностями к сдерживанию", — сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
В конце мая немецкий журнал Spiegel писал, что Вашингтон намерен значительно сократить свой военный вклад в НАТО, в том числе поставки таких ключевых ресурсов, как истребители, военные корабли, беспилотники и самолеты-заправщики. Кроме того, США выведут из Германии пять тысяч своих военнослужащих. На этом фоне европейские страны и Канада наращивают военные расходы и в прошлом году увеличили их до 90 миллиардов долларов.
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