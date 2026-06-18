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Хегсет призвал НАТО вновь стать жестким военным альянсом - РИА Новости, 18.06.2026
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09:16 18.06.2026 (обновлено: 12:21 18.06.2026)
Хегсет призвал НАТО вновь стать жестким военным альянсом

Глава Пентагона Хегсет призвал НАТО вернуться к жесткому военному альянсу

© REUTERS / Stoyan Nenov Глава Министерства войны США Пит Хегсет и генсек НАТО Марк Рютте во время встречи в Брюсселе. 18 июня 2026
 Глава Министерства войны США Пит Хегсет и генсек НАТО Марк Рютте во время встречи в Брюсселе. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Глава Министерства войны США Пит Хегсет и генсек НАТО Марк Рютте во время встречи в Брюсселе. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Министерства войны США Пит Хегсет призвал НАТО стать "жестким военным альянсом" с реальными боевыми возможностями.
  • Хегсет заявил, что альянс должен взять на себя главенствующую роль в обеспечении безопасности Европы.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет призвал НАТО вновь стать "жестким военным альянсом".
"НАТО 3.0 — это модель, которая должна вернуться к созданию настоящего жесткого военного альянса, обладающего реальными военными возможностями и способностями к сдерживанию", — сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
По мнению Хегсета, альянс должен взять на себя главенствующую роль в обеспечении безопасности Европы.
Глава Пентагона добавил, что в дальнейшем вклад США будет напрямую привязан к тому, как страны НАТО будут увеличивать свои оборонные расходы. При этом американский проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год он назвал "посланием для мира" о том, что США также инвестируют в оборону.
В конце мая немецкий журнал Spiegel писал, что Вашингтон намерен значительно сократить свой военный вклад в НАТО, в том числе поставки таких ключевых ресурсов, как истребители, военные корабли, беспилотники и самолеты-заправщики. Кроме того, США выведут из Германии пять тысяч своих военнослужащих. На этом фоне европейские страны и Канада наращивают военные расходы и в прошлом году увеличили их до 90 миллиардов долларов.
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