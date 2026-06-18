Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в ликвидации сел

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия мэра Кишинева Иона Чебана "Национальное альтернативное движение" внесет в парламент Молдавии проект о проведении общенационального референдума по реформе местной администрации.

Глава госканцелярии правительства Молдавии Алексей Бузу представил проект реформы, которая предусматривает ликвидацию местных администраций в 776 населенных пунктах после всеобщих местных выборов 2027 года.

Мэр Кишинева предложил альтернативный вариант экономии бюджетных средств — ликвидацию районных советов через внесение поправок в конституцию.

КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Партия мэра Кишинева Иона Чебана "Национальное альтернативное движение" (НАД) внесет в четверг в парламент Молдавии проект о проведении общенационального референдума по реформе местной администрации, чтобы не допустить принудительного объединения сел.

Заявление об этом сделал лидер названной партии.

В апреле глава госканцелярии правительства Молдавии Алексей Бузу представил проект реформы, который предусматривает ликвидацию местных администраций в 776 населенных пунктах после всеобщих местных выборов 2027 года. Проект предполагает добровольное объединение администраций небольших населенных пунктов, однако Бузу предупредил, что мэрии, которые не согласятся с реформой, не будут получать финансовую поддержку государства.

"Считаем, что граждане должны быть напрямую вовлечены в принятие столь важных решений для будущего наших сообществ. Люди должны четко высказаться: какими они видят эти изменения и поддерживают ли идею ликвидации сел", - заявил Чебан на брифинге перед парламентом.

При этом мэр Кишинева предложил альтернативный вариант экономии бюджетных средств ликвидацию районных советов через внесение поправок в конституцию.

"Если говорить об эффективности, нужно устранять реальное расточительство, а не уничтожать мэрии в селах. Районные советы превратились в неэффективные, политизированные структуры, которые используются для давления на мэров", — отметил Чебан.

В законодательном органе НАД представлена двумя депутатами, которые де-факто действуют как независимые: ранее они прошли в парламент по спискам политблока "Альтернатива", однако позже его лидеры заявили об исключительно электоральном характере этого объединения, сохранив при этом договоренность о политическом сотрудничестве.