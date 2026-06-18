Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в ликвидации сел - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 18.06.2026
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в ликвидации сел

Мэр Кишинева призвал провести референдум по реформе местной администрации

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия мэра Кишинева Иона Чебана "Национальное альтернативное движение" внесет в парламент Молдавии проект о проведении общенационального референдума по реформе местной администрации.
  • Глава госканцелярии правительства Молдавии Алексей Бузу представил проект реформы, которая предусматривает ликвидацию местных администраций в 776 населенных пунктах после всеобщих местных выборов 2027 года.
  • Мэр Кишинева предложил альтернативный вариант экономии бюджетных средств — ликвидацию районных советов через внесение поправок в конституцию.
КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Партия мэра Кишинева Иона Чебана "Национальное альтернативное движение" (НАД) внесет в четверг в парламент Молдавии проект о проведении общенационального референдума по реформе местной администрации, чтобы не допустить принудительного объединения сел.
Заявление об этом сделал лидер названной партии.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
17 июня, 12:37
В апреле глава госканцелярии правительства Молдавии Алексей Бузу представил проект реформы, который предусматривает ликвидацию местных администраций в 776 населенных пунктах после всеобщих местных выборов 2027 года. Проект предполагает добровольное объединение администраций небольших населенных пунктов, однако Бузу предупредил, что мэрии, которые не согласятся с реформой, не будут получать финансовую поддержку государства.
"Считаем, что граждане должны быть напрямую вовлечены в принятие столь важных решений для будущего наших сообществ. Люди должны четко высказаться: какими они видят эти изменения и поддерживают ли идею ликвидации сел", - заявил Чебан на брифинге перед парламентом.
При этом мэр Кишинева предложил альтернативный вариант экономии бюджетных средств ликвидацию районных советов через внесение поправок в конституцию.
"Если говорить об эффективности, нужно устранять реальное расточительство, а не уничтожать мэрии в селах. Районные советы превратились в неэффективные, политизированные структуры, которые используются для давления на мэров", — отметил Чебан.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Молдавии рассказали, зачем властям нужна административная реформа
11 июня, 15:16
В законодательном органе НАД представлена двумя депутатами, которые де-факто действуют как независимые: ранее они прошли в парламент по спискам политблока "Альтернатива", однако позже его лидеры заявили об исключительно электоральном характере этого объединения, сохранив при этом договоренность о политическом сотрудничестве.
В настоящее время Молдавия разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета - Кишинев и Бельцы, а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на пять регионов либо на 10 округов.️
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Оппозиция в Молдавии предложила сократить число депутатов
2 апреля, 14:06
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияИон Чебан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала