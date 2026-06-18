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"Портовый Альянс": терминал "Остерра" готов стать площадкой для экопрактик - РИА Новости, 18.06.2026
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09:53 18.06.2026
"Портовый Альянс": терминал "Остерра" готов стать площадкой для экопрактик

Майя Колосенцева: терминал "Остерра" готов стать площадкой внедрения экопрактик

© Фото : Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»Суда в хабаровском порту
Суда в хабаровском порту - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»
Суда в хабаровском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специализированный терминал "Остерра" готов стать площадкой по внедрению экологических практик для портовой отрасли России, сообщила начальник управления экологии группы компаний "Портовый Альянс" Майя Колосенцева.
Инициатива прозвучала в рамках круглого стола экологического форума "Гармония 2030", который проходит 15-18 июня в поселке Ванино Хабаровского края.
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Она подчеркнула, что "Остерра" - флагман группы, в котором внедрены доступные технологии по снижению выбросов. Здесь действует современная система пылеподавления с эффективностью почти 90%, строится третий пылеветрозащитный экран высотой 25 метров. Введены в эксплуатацию современные системы орошения на станции оттаивания полувагонов и пылеподавления на конвейерных лентах. Для связывания летучей угольной пыли применяются поверхностно-активные вещества (ПАВ). С 2017 года действует автоматический пост экологического мониторинга качества атмосферного воздуха. Кроме того, на терминале применяются новые технологии, которые не получили еще пока широкого распространения в портовой сфере, например, брикетирование угольной пыли. При этом с 2023 года в компанию перестали поступать жалобы на угольную пыль.
Развитие терминала является частью государственной программы расширения Восточного полигона и собственной инвестпрограммы компании.
""Остерра" внедрила технологии, которые затем вошли в отраслевой справочник наилучших доступных технологий. Последняя редакция была утверждена в 2019 году. Сейчас 2026-й. У федеральных ведомств были планы актуализировать справочник три года назад, но новых технологий с того времени не появилось, поэтому решение отменили. Я надеюсь, что с участием научного сообщества мы все-таки найдем решения, которые позволят дополнительно снизить выбросы. Мы готовы опробовать новые технологии на нашем терминале, оценить их эффективность и выйти с инициативой о новой редакции справочника НДТ (наилучшие доступные технологии – прим. ред.). "Остерра" готова стать площадкой для тиражирования этого опыта — для всех предприятий, которые занимаются перевалкой угля", - сказала Колосенцева, ее слова приводит пресс-служба компании.
Участниками форума стали ученые научно-исследовательских институтов, представители портовых компаний, власти и общественники. Ключевой вопрос мероприятия — как развивать морские порты без ущерба окружающей среде, делая жизнь в районе безопасной и комфортной. Организатор мероприятия – группа компаний "Портовый Альянс", управляющая морскими портами и терминалами на трех экспортных направлениях страны.
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