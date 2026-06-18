"Портовый Альянс": терминал "Остерра" готов стать площадкой для экопрактик

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специализированный терминал "Остерра" готов стать площадкой по внедрению экологических практик для портовой отрасли России, сообщила начальник управления экологии группы компаний "Портовый Альянс" Майя Колосенцева.

Хабаровского края. Инициатива прозвучала в рамках круглого стола экологического форума "Гармония 2030", который проходит 15-18 июня в поселке Ванино

Она подчеркнула, что "Остерра" - флагман группы, в котором внедрены доступные технологии по снижению выбросов. Здесь действует современная система пылеподавления с эффективностью почти 90%, строится третий пылеветрозащитный экран высотой 25 метров. Введены в эксплуатацию современные системы орошения на станции оттаивания полувагонов и пылеподавления на конвейерных лентах. Для связывания летучей угольной пыли применяются поверхностно-активные вещества (ПАВ). С 2017 года действует автоматический пост экологического мониторинга качества атмосферного воздуха. Кроме того, на терминале применяются новые технологии, которые не получили еще пока широкого распространения в портовой сфере, например, брикетирование угольной пыли. При этом с 2023 года в компанию перестали поступать жалобы на угольную пыль.

Развитие терминала является частью государственной программы расширения Восточного полигона и собственной инвестпрограммы компании.

""Остерра" внедрила технологии, которые затем вошли в отраслевой справочник наилучших доступных технологий. Последняя редакция была утверждена в 2019 году. Сейчас 2026-й. У федеральных ведомств были планы актуализировать справочник три года назад, но новых технологий с того времени не появилось, поэтому решение отменили. Я надеюсь, что с участием научного сообщества мы все-таки найдем решения, которые позволят дополнительно снизить выбросы. Мы готовы опробовать новые технологии на нашем терминале, оценить их эффективность и выйти с инициативой о новой редакции справочника НДТ (наилучшие доступные технологии – прим. ред.). "Остерра" готова стать площадкой для тиражирования этого опыта — для всех предприятий, которые занимаются перевалкой угля", - сказала Колосенцева, ее слова приводит пресс-служба компании.