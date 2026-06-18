Более 105 тысяч человек прошли онкоскрининг на рак кишечника в Подмосковье

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 105 тысяч человек в Онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 105 тысяч человек в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Исследование проводится в рамках регионального проекта по ранней диагностике колоректального рака, который стартовал в прошлом году. В ходе обследования пациенты проходят количественный анализ кала на скрытую кровь — высокоточный метод диагностики, позволяющий обнаружить скрытое кровотечение и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.

"Своевременная диагностика — это основа эффективной борьбы с онкологией. Заболевания, выявленные на ранней стадии, поддаются лечению гораздо эффективнее, позволяют избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни пациента. С начала года онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 105 тысяч человек", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Онкоскрининг проводится всем жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Ранняя диагностика опухолей кишечника позволяет не только обеспечить долгую и качественную жизнь, но и в значительном числе случаев — обойтись без открытой операции с удалением образования с помощью эндоскопа, отмечают в пресс-службе министерства.