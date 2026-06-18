Более 105 тысяч человек прошли онкоскрининг на рак кишечника в Подмосковье

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 105 тысяч человек в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Исследование проводится в рамках регионального проекта по ранней диагностике колоректального рака, который стартовал в прошлом году. В ходе обследования пациенты проходят количественный анализ кала на скрытую кровь — высокоточный метод диагностики, позволяющий обнаружить скрытое кровотечение и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.
"Своевременная диагностика — это основа эффективной борьбы с онкологией. Заболевания, выявленные на ранней стадии, поддаются лечению гораздо эффективнее, позволяют избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни пациента. С начала года онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 105 тысяч человек", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Онкоскрининг проводится всем жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Ранняя диагностика опухолей кишечника позволяет не только обеспечить долгую и качественную жизнь, но и в значительном числе случаев — обойтись без открытой операции с удалением образования с помощью эндоскопа, отмечают в пресс-службе министерства.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Запись происходит через чат-бот Денис в мессенджере "Макс", региональный портал "Госуслуг" "Здоровье", по телефону горячей линии 122 или приложение "Добродел Здоровье".