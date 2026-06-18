Постпред Белоруссии призвал ОБСЕ разговаривать с Минском напрямую

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Дапкюнас, постпред Белоруссии при ОБСЕ, призвал страны организации разговаривать с Минском напрямую.
- По его мнению, диалог должен строиться на уважении и без условий, шантажа и угроз.
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас заявил, что странам организации стоит разговаривать с Минском напрямую, без условий, шантажа и угроз.
"Мое обращение к тем делегациям, которые брали слово в этом зале и говорили о Беларуси. Если у вас действительно есть реальная гражданская смелость, попробуйте разговаривать с Беларусью не в большом зале. Попробуйте разговаривать с Беларусью напрямую, без условий, шантажа и угроз", - сказал Дапкюнас, выступая на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст его выступления опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
"Вы даже не представляете, как многого можно достичь простым разговором, основанным на уважении права своего собеседника, даже если и оппонента, быть услышанным", - подчеркнул постпред.