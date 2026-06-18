Постпред Белоруссии призвал ОБСЕ разговаривать с Минском напрямую

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас заявил, что странам организации стоит разговаривать с Минском напрямую, без условий, шантажа и угроз.

"Вы даже не представляете, как многого можно достичь простым разговором, основанным на уважении права своего собеседника, даже если и оппонента, быть услышанным", - подчеркнул постпред.