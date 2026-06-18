В Госдуме оценили объем иностранного финансирования Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объем иностранного финансирования Украины за прошедшие четыре года превысил 550 миллиардов долларов, из которых на военные нужды — около 220 миллиардов.
- Более 20 государств поставляют Киеву продукцию военного назначения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Объем иностранного финансирования Украины за прошедшие четыре года превысил 550 миллиардов долларов, заявил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку. Фактически на Украине Вооруженным силам Российской Федерации противостоит экономическая и военная мощь коллективного Запада. Только объем иностранного финансирования Украины за прошедшие четыре года превысил 550 миллиардов долларов, из которых на военные нужды - около 220 миллиардов", - говорится в статье Картаполова, которая вскоре будет опубликована в журнале "Национальная оборона".
Продукцию военного назначения Киеву поставляют более 20 государств. С февраля 2022 года ВСУ переданы более одной тысячи танков, около 6,5 тысяч боевых бронированных машин, двух тысяч орудий полевой артиллерии, более 200 самолетов и вертолетов, около 100 тысяч БПЛА, а также значительное количество ракет и боеприпасов.
Особое внимание западные кураторы уделяют обучению украинских военнослужащих. Всего на европейских полигонах прошли подготовку свыше 224 тысяч человек.
"Несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны Запада, Вооруженные силы РФ захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу. Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины", - подчеркнул Картаполов.