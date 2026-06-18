На Кавказе разработали новую противопожарную добавку в пластики

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые КБГУ предложили использовать новые смеси для снижения горючести стройматериалов из пластика.

Комбинация меламина, полифосфата аммония и пентаэритрита позволяет подавить распространение огня в стройматериалах из пластика и при этом выделяет относительно безопасные для окружающей среды азот и аммиак.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Новые смеси, которые снижают горючесть стройматериалов из пластика, предложили использовать ученые Новые смеси, которые снижают горючесть стройматериалов из пластика, предложили использовать ученые КБГУ . По их мнению, сочетание свойств трех химических веществ может эффективно защитить от возгорания не только тенты, сайдинги и трубы, но и некоторые провода с полимерной оболочкой. Результаты представлены в издании "Известия Кабардино-Балкарского государственного университета".

В современном мире сантехнические трубы, виниловые обои, тентовая ткань для палаток и грузовиков, а также изоляция для кабелей производятся из поливинилхлорида (ПВХ) — пластика, который устойчив к химическим воздействиям и высокой влажности. Основной уязвимостью этого полимера, как и многих других, является воспламеняемость и горючесть, рассказали ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) имени Х. М. Бербекова.

"Для придания пластикам устойчивости к огню в их состав вводят разные добавки, которые меняют физические и химические механизмы распространения пламени. При этом используемые добавки не должны быть вредными для окружающей среды: при их горении не должно быть возможным образование ядовитых газов, а также токсичных продуктов разложения при высокой температуре. Такие добавки могут существенно повлиять на стоимость ПВХ-материалов", — рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Тимур Борукаев.

Ученые университета предложили использовать продукты многотоннажного химического производства для повышения пожарной безопасности строительных материалов. Специалисты доказали, что комбинация меламина (материала, из которого делают губки–"ластики" для удаления бытовых загрязнений) с широко используемыми для понижения горючести полифосфатом аммония (ПФА) и пентаэритритом позволяет подавить распространение огня в стройматериалах из пластика.

"Все три эти вещества относятся к антипиренам, препятствующим распространению огня в материалах и "перекидыванию" его на другие объекты. В отличие от используемых сейчас веществ, при их горении выделяются только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не возгораются снова", — рассказал Борукаев.

Задача таких веществ — перекрыть доступ кислорода к очагу пламени с помощью образования на поверхности слоя угля, объяснил ученый. Наиболее эффективно образует "защитный слой" добавка, где ПФА, меламин и пентаэритрит находятся в соотношении 2:3:2.

"Важно отметить, что разработанная добавка не только повысила пожаробезопасность материалов на основе ПВХ, но и позволила существенно снизить их себестоимость. По нашему мнению, внедрение разработки может снизить стоимость в первую очередь электрических проводов и кабелей, которые защищаются слоем ПВХ. Такие провода используются в местах, где пожаробезопасность — задача первой необходимости: например, в общественных местах или трансформаторах", — подчеркнул Борукаев.