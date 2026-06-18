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Биолог заявил о страшной угрозе для можжевельника - РИА Новости, 18.06.2026
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Наука
 
08:00 18.06.2026
Биолог заявил о страшной угрозе для можжевельника

Биолог заявил о распространении на юге России жука, который поедает можжевельник

© Shutterstock/FOTODOM / Alexander DenisenkoМожжевельник высокий
Можжевельник высокий - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Alexander Denisenko
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Можжевельник находится под угрозой из-за распространения нового вредителя, заявил российский биолог Антон Попович.
  • Кипарисовая радужная златка (Lamprodila festiva) — опасный инвазивный вредитель, уничтожающий хвойные деревья семейства кипарисовых.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Можжевельник находится под угрозой из-за распространения на юге России нового вредителя — радужной златки. Об этом заявил известный российский биолог, заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович в беседе с участниками медиаотряда в ВДЦ "Орленок".
"В данный момент у нас вымирает можжевельник, так как появляется такой жук, который его поедает, — кипарисовая радужная златка", — сообщил он юнкорам.
© Фото : ВДЦ "Орленок"Заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович
Заместитель директора по научной работе Дирекции природных парков Антон Попович - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : ВДЦ "Орленок"
Заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович
Кипарисовая радужная златка (Lamprodila festiva) — опасный инвазивный стволовой вредитель, уничтожающий хвойные деревья семейства кипарисовых (туи, кипарисы, можжевельники). Личинки этого жука прогрызают ходы под корой, нарушая сокодвижение и быстро приводя растение к гибели.
© Shutterstock/FOTODOM / DeRebusКипарисовая радужная златка
Кипарисовая радужная златка - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / DeRebus
Кипарисовая радужная златка
По словам биолога, на Черноморском побережье Краснодарского края распространены три вида можжевельника: два из них — можжевельники вонючий (Juniperus foetidissima) и высокий (Juniperus excelsa) — занесены в Красную книгу России, а можжевельник красный — в Красную книгу Краснодарского края.
"Так как меняется климат и плохо работает карантин при перевозке декоративных растений, появляются новые вредители. Это чужеродные виды, и такие виды, в частности жуки, уничтожающие можжевельник, проникают к нашим растениям", — рассказал Попович.
© Фото : ВДЦ "Орленок"Заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович в "Орленке"
Заместитель директора по научной работе Дирекции природных парков Антон Попович в Орленке - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : ВДЦ "Орленок"
Заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович в "Орленке"
При этом биолог добавил, что можжевельники и без чужеродных жуков крайне уязвимы из-за пожаров, после которых они долго и сложно восстанавливаются.
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