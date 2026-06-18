Биолог заявил о страшной угрозе для можжевельника

Краткий пересказ от РИА ИИ Можжевельник находится под угрозой из-за распространения нового вредителя, заявил российский биолог Антон Попович.

Кипарисовая радужная златка (Lamprodila festiva) — опасный инвазивный вредитель, уничтожающий хвойные деревья семейства кипарисовых.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Можжевельник находится под угрозой из-за распространения на юге России нового вредителя — радужной златки. Об этом заявил известный российский биолог, заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович в беседе с участниками медиаотряда в ВДЦ "Орленок".

"В данный момент у нас вымирает можжевельник, так как появляется такой жук, который его поедает, — кипарисовая радужная златка", — сообщил он юнкорам.

© Фото : ВДЦ "Орленок" Заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович © Фото : ВДЦ "Орленок" Заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович

Кипарисовая радужная златка (Lamprodila festiva) — опасный инвазивный стволовой вредитель, уничтожающий хвойные деревья семейства кипарисовых (туи, кипарисы, можжевельники). Личинки этого жука прогрызают ходы под корой, нарушая сокодвижение и быстро приводя растение к гибели.

© Shutterstock/FOTODOM / DeRebus Кипарисовая радужная златка © Shutterstock/FOTODOM / DeRebus Кипарисовая радужная златка

По словам биолога, на Черноморском побережье Краснодарского края распространены три вида можжевельника: два из них — можжевельники вонючий (Juniperus foetidissima) и высокий (Juniperus excelsa) — занесены в Красную книгу России, а можжевельник красный — в Красную книгу Краснодарского края.

"Так как меняется климат и плохо работает карантин при перевозке декоративных растений, появляются новые вредители. Это чужеродные виды, и такие виды, в частности жуки, уничтожающие можжевельник, проникают к нашим растениям", — рассказал Попович.

© Фото : ВДЦ "Орленок" Заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович в "Орленке" © Фото : ВДЦ "Орленок" Заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович в "Орленке"