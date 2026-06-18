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СМИ: в НАТО раздражены из-за заявлений США о пересмотре размещения сил - РИА Новости, 18.06.2026
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22:36 18.06.2026 (обновлено: 22:41 18.06.2026)
СМИ: в НАТО раздражены из-за заявлений США о пересмотре размещения сил

Euractiv: страны НАТО раздражены из-за заявления США о пересмотре размещения ВС

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В странах НАТО наблюдаются тревога, раздражение и безропотность на фоне заявления властей США о пересмотре размещения своих сил в Европе.
  • Чиновников некоторых стран задел тот факт, что вклад США в НАТО по итогам пересмотра будет привязан к обязательствам союзников по оборонным расходам.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В странах НАТО наблюдаются тревога, раздражение и безропотность на фоне заявления властей США о пересмотре размещения своих сил, пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата из альянса.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство проведет пересмотр размещения своих сил в Европе, и некоторые союзники США его "провалят".
"Смесь тревоги, раздражения и принятия", - так описал дипломат царящие среди делегатов от стран НАТО настроения.
По словам другого источника, чиновников некоторых стран задел тот факт, что вклад США в НАТО по итогам пересмотра будет привязан к обязательствам союзников по оборонным расходам.
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