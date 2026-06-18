СМИ: в НАТО раздражены из-за заявлений США о пересмотре размещения сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В странах НАТО наблюдаются тревога, раздражение и безропотность на фоне заявления властей США о пересмотре размещения своих сил в Европе.
- Чиновников некоторых стран задел тот факт, что вклад США в НАТО по итогам пересмотра будет привязан к обязательствам союзников по оборонным расходам.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В странах НАТО наблюдаются тревога, раздражение и безропотность на фоне заявления властей США о пересмотре размещения своих сил, пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата из альянса.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство проведет пересмотр размещения своих сил в Европе, и некоторые союзники США его "провалят".
"Смесь тревоги, раздражения и принятия", - так описал дипломат царящие среди делегатов от стран НАТО настроения.
По словам другого источника, чиновников некоторых стран задел тот факт, что вклад США в НАТО по итогам пересмотра будет привязан к обязательствам союзников по оборонным расходам.