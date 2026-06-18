Рютте уклонился от ответа на вопрос о "коллективном наказании" США Европы

БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не стал отвечать на вопрос журналистов о том, считает ли он "коллективным наказанием" европейских союзников заявление Вашингтона о возможном сокращении американских взносов в альянс, если отдельные страны не увеличат военные расходы.

Генсек НАТО не стал комментировать слова главы Пентагона. "Я не собираюсь комментировать все заявления, которые сегодня прозвучали. Мы напряженно работаем над тем, чтобы весь альянс выполнял решения, принятые в Гааге", - сказал Рютте.