Рютте уклонился от ответа на вопрос о "коллективном наказании" США Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что размер американского финансирования НАТО будет зависеть от выполнения союзниками обязательств по наращиванию оборонных расходов.
- Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать заявление главы Пентагона о возможном сокращении американских взносов в альянс.
- На саммите в Гааге страны НАТО согласовали ориентир по доведению совокупных оборонных и связанных с безопасностью расходов до 5% ВВП.
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не стал отвечать на вопрос журналистов о том, считает ли он "коллективным наказанием" европейских союзников заявление Вашингтона о возможном сокращении американских взносов в альянс, если отдельные страны не увеличат военные расходы.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что размер американского финансирования НАТО в будущем будет зависеть от того, выполняют ли остальные союзники обязательства по наращиванию оборонных расходов.
На пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны НАТО журналист спросил Рютте, не является ли такой подход "коллективным наказанием" стран альянса и возражал ли он против этой идеи.
Генсек НАТО не стал комментировать слова главы Пентагона. "Я не собираюсь комментировать все заявления, которые сегодня прозвучали. Мы напряженно работаем над тем, чтобы весь альянс выполнял решения, принятые в Гааге", - сказал Рютте.
В последние месяцы администрация президента США последовательно требует от европейских членов НАТО резко увеличить военные расходы и взять на себя большую часть финансовой нагрузки по обеспечению безопасности альянса. На саммите в Гааге страны НАТО согласовали ориентир по доведению совокупных оборонных и связанных с безопасностью расходов до 5% ВВП.