Генсек НАТО Рютте: мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее

БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался раскрывать подробности изменения модели вооруженных сил НАТО в Европе после решения США сократить свое присутствие в регионе, объяснив это "нежеланием сделать русских еще мудрее".