Генсек НАТО Рютте: мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте отказался раскрывать подробности изменения модели вооруженных сил НАТО в Европе.
- Отказ он связал с нежеланием "сделать русских еще мудрее".
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался раскрывать подробности изменения модели вооруженных сил НАТО в Европе после решения США сократить свое присутствие в регионе, объяснив это "нежеланием сделать русских еще мудрее".
"Прежде всего, я уверен, что не могу вдаваться в подробности того, что именно входит в модель вооруженных сил НАТО... Мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее", - сказал он.
Ранее Рютте заявил, что европейские союзники нарастили свои траты на оборону только благодаря давлению США и сигналам из Вашингтона о том, что США не будут играть ведущую роль в обычной обороне Европы в случае конфликта.