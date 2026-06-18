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Генсек НАТО Рютте: мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее - РИА Новости, 18.06.2026
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16:23 18.06.2026
Генсек НАТО Рютте: мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее

Рютте отказался раскрывать детали изменения модели вооруженных сил НАТО

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте отказался раскрывать подробности изменения модели вооруженных сил НАТО в Европе.
  • Отказ он связал с нежеланием "сделать русских еще мудрее".
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался раскрывать подробности изменения модели вооруженных сил НАТО в Европе после решения США сократить свое присутствие в регионе, объяснив это "нежеланием сделать русских еще мудрее".
"Прежде всего, я уверен, что не могу вдаваться в подробности того, что именно входит в модель вооруженных сил НАТО... Мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее", - сказал он.
Ранее Рютте заявил, что европейские союзники нарастили свои траты на оборону только благодаря давлению США и сигналам из Вашингтона о том, что США не будут играть ведущую роль в обычной обороне Европы в случае конфликта.
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