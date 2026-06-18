МВД предупредило о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом «официального антивируса» канала «Вестник Киберполиции России».

МВД России рекомендует загружать ПО только из официальных магазинов приложений и сайтов разработчиков.

В МВД напомнили об ответственности за разработку и распространение вредоносного ПО и отметили, что анонимность в сети часто оказывается временной.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом "официального антивируса" канала "Вестник Киберполиции России", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Выявлено распространение вредоносного программного обеспечения под видом "официального антивируса" канала "Вестник Киберполиции России". Злоумышленники упоминают МВД России и обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Аналогичная схема фиксируется и под видом продуктов компании " Лаборатория Касперского ", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

В ведомстве подчеркнули, что подразделения МВД России не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают устанавливать какое-либо программное обеспечение через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники - любые подобные предложения следует рассматривать как потенциально опасные.

Правоохранители порекомендовали загружать ПО только из официальных магазинов приложений и сайтов разработчиков. "Если вы столкнулись с подобными ресурсами или рассылками, воздержитесь от установки программ и сообщите о них в службу поддержки платформы", - отметили в ведомстве.