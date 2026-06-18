Мурашко поблагодарил врачей за помощь пострадавшим в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко поблагодарил российских и белорусских врачей за оказание медпомощи пострадавшим в результате удара ВСУ на автобус в Брянской области.
- В результате атаки ВСУ на автобус детской футбольной команды погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил российских и белорусских врачей за оказание медпомощи пострадавшим в результате удара ВСУ на автобус в Брянской области.
"Я хотел бы поблагодарить бы и врачей Российской Федерации, всех, кто принимал участие в оказании медицинской помощи, спасал жизни раненым, и, конечно же, наших белорусских коллег, потому что в кооперации мы сделали максимально возможное для спасения жизни и здоровья людей", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.