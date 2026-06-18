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Мурашко поблагодарил врачей за помощь пострадавшим в Брянской области - РИА Новости, 18.06.2026
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18:42 18.06.2026
Мурашко поблагодарил врачей за помощь пострадавшим в Брянской области

РИА Новости: Мурашко поблагодарил врачей за помощь пострадавшим при ударе ВСУ

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко поблагодарил российских и белорусских врачей за оказание медпомощи пострадавшим в результате удара ВСУ на автобус в Брянской области.
  • В результате атаки ВСУ на автобус детской футбольной команды погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил российских и белорусских врачей за оказание медпомощи пострадавшим в результате удара ВСУ на автобус в Брянской области.
"Я хотел бы поблагодарить бы и врачей Российской Федерации, всех, кто принимал участие в оказании медицинской помощи, спасал жизни раненым, и, конечно же, наших белорусских коллег, потому что в кооперации мы сделали максимально возможное для спасения жизни и здоровья людей", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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