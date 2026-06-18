Мурашко поблагодарил врачей за помощь пострадавшим в Брянской области

"Я хотел бы поблагодарить бы и врачей Российской Федерации, всех, кто принимал участие в оказании медицинской помощи, спасал жизни раненым, и, конечно же, наших белорусских коллег, потому что в кооперации мы сделали максимально возможное для спасения жизни и здоровья людей", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.