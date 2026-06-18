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Муфтий предложил странам АСЕАН присоединиться к декларации о защите семьи - РИА Новости, 18.06.2026
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Религия
 
12:52 18.06.2026

Муфтий предложил странам АСЕАН присоединиться к декларации о защите семьи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муфтий Альбир Крганов предложил странам АСЕАН присоединиться к Международной декларации о защите семьи, созданной в России.
  • Инициатива подписания декларации принадлежит патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, и на сегодняшний день ее подписали 54 организации из 12 стран.
  • Декларация призвана консолидировать усилия неправительственных объединений разных стран для создания международной сети общественных организаций и международного сотрудничества в области защиты семьи.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов предложил странам АСЕАН присоединиться к Международной декларации о защите семьи, созданной в России.
"Наши братья из Русской православной церкви работают над интересным документом. Это декларация о сохранении семейных целостей. Я бы предложил странам АСЕАН присоединиться к этой декларации и у себя тоже", - сказал Крганов на форуме Россия – АСЕАН.
Инициатива подписания Международной декларации о защите семьи принадлежит патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Организаторами ее подписания выступили Союз православных женщин и Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства. На сегодняшний день ее подписали 54 организации из 12 стран.
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Декларация призвана консолидировать усилия неправительственных объединений разных стран для создания международной сети общественных организаций и отстаивания принципов, изложенных в декларации, методами общественной дипломатии и правозащиты. Декларация служит основой для международного сотрудничества в области защиты семьи, позволяя странам обмениваться опытом и лучшими практиками.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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