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Захарова: Москва готова пересмотреть изменение уведомительного порядка - РИА Новости, 18.06.2026
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15:30 18.06.2026 (обновлено: 17:46 18.06.2026)
Захарова: Москва готова пересмотреть изменение уведомительного порядка

Захарова: РФ может изменить уведомительный порядок для европейских дипломатов

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила о готовности Москвы пересмотреть изменение уведомительного порядка.
  • Пересмотр возможен при условии отказа стран ЕС и государств шенгенской зоны от дискриминации российских дипломатов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва готова пересмотреть изменение уведомительного порядка, если страны ЕС и государства шенгенской зоны откажутся от дискриминации российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При отказе стран членов Евросоюза и государств шенгенской зоны от дискриминационных мер в отношении сотрудников диппредставительств и консульский учреждений нашей страны, будем готовы пересмотреть применение уведомительного порядка", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
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Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что введенный уведомительный порядок, носит сугубо ответный характер.
"Российская сторона твердо придерживается мнения о важности сохранения дипломатических каналов общения, в том числе со странами, которые проводят недружественную или даже откровенно враждебную политику в отношении нашей страны", - добавила Захарова.
С 15 июня, согласно распоряжению МИД РФ, дипломатам стран ЕС и представительства Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомления о пересечении российской границы. Из памятки следует, что направлять уведомления в МИД сотрудники европейских посольств и консульств должны при пересечении границы РФ наземным и воздушным транспортом. Исключение - перелеты между Россией и страной гражданства без пересадок в ЕС и при наличии билетов от пункта вылета до пункта назначения. Уведомления также требуются на совершеннолетних членов семьи сотрудников дипмиссий.
В рамках 19 санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков до введения этих санкций предупредил, что Россия зеркально ответит на ограничения на поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне, если в ЕС примут такое решение.
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