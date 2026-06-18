Захарова: Москва готова пересмотреть изменение уведомительного порядка

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва готова пересмотреть изменение уведомительного порядка, если страны ЕС и государства шенгенской зоны откажутся от дискриминации российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона твердо придерживается мнения о важности сохранения дипломатических каналов общения, в том числе со странами, которые проводят недружественную или даже откровенно враждебную политику в отношении нашей страны", - добавила Захарова.