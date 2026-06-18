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В Москве задержали группу, обвиняемую в организации незаконной миграции - РИА Новости, 18.06.2026
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11:26 18.06.2026
В Москве задержали группу, обвиняемую в организации незаконной миграции

В Москве задержали участников ОПГ по делу о незаконной миграции

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержали участников организованной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции.
  • Предварительно установлено, что с 2019 года они продавали фиктивные документы иностранцам более чем в 100 эпизодах.
  • Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу, продолжаются расследования и установления всех эпизодов и соучастников.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Силовики в Москве задержали участников организованный группы, обвиняемых в организации незаконной миграции, предварительно, их подозревают в более 100 эпизодах продажи фиктивных документов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк отметила, что полицейские совместно с ФСБ России задержали в Москве участников организованной группы, часть из которых – граждане одной из стран ближнего зарубежья.
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"Задержанные обвиняются в организации незаконной миграции", - написала она в своем Telegram-канале.
По данным Волк, предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали работники спецмагазина и ресторана этнической кухни. Они с 2019 года продавали фиктивные документы иностранцам, не желавшим законно легализоваться в России.
"Среди криминального товара – миграционные карты, уведомления о прибытии и другие документы. На текущий момент участникам группы инкриминируется более 100 эпизодов предоставления незаконных услуг", - отметила она.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). В ходе обысков изъяты бланки документов, печати, штампы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранты заключены под стражу.
"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных и личности их соучастников", - заключила официальный представитель МВД РФ.
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