В Москве временно перекрыли движение на ряде участков

Краткий пересказ от РИА ИИ Утром на юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по МКАД и нескольким улицам.

Ограничения введены на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе, Волгоградского проспекта, улицы Привольная, а также на 19-м и 25-м километрах по внешней стороне МКАД и на 11-м километре по внутренней.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Утром на юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по МКАД и нескольким улицам, сообщил столичный департамент транспорта.

"Движение временно перекрыто: на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой, на Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома 168, на Новорязанском шоссе по направлению в центр, в районе дома 56 по улице Привольная", — говорится в Telegram-канале ведомства.

На внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе ограничили движение по трем полосам. Перекрыты также 2-й Капотнинский проезд и съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля.

Кроме того, ограничения введены на 19-м и 25-м километрах по внешней стороне МКАД и на 11-м километре по внутренней.

Минувшей ночью и рано утром Москва подверглась самой массированной за два года атаке украинских дронов. Как сообщал мэр Сергей Собянин , силы ПВО сбили почти 200 беспилотников, но нескольким удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне . Сейчас там идет ликвидация последствий.