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В Москве временно перекрыли движение на ряде участков - РИА Новости, 18.06.2026
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08:41 18.06.2026 (обновлено: 10:32 18.06.2026)
В Москве временно перекрыли движение на ряде участков

Движение временно перекрыли на ряде участков Москвы в четверг

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДвижение автотранспорта на МКАД
Движение автотранспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Движение автотранспорта на МКАД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром на юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по МКАД и нескольким улицам.
  • Ограничения введены на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе, Волгоградского проспекта, улицы Привольная, а также на 19-м и 25-м километрах по внешней стороне МКАД и на 11-м километре по внутренней.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Утром на юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по МКАД и нескольким улицам, сообщил столичный департамент транспорта.
"Движение временно перекрыто: на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой, на Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома 168, на Новорязанском шоссе по направлению в центр, в районе дома 56 по улице Привольная", — говорится в Telegram-канале ведомства.
На внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе ограничили движение по трем полосам. Перекрыты также 2-й Капотнинский проезд и съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля.
Кроме того, ограничения введены на 19-м и 25-м километрах по внешней стороне МКАД и на 11-м километре по внутренней.
Минувшей ночью и рано утром Москва подверглась самой массированной за два года атаке украинских дронов. Как сообщал мэр Сергей Собянин, силы ПВО сбили почти 200 беспилотников, но нескольким удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Сейчас там идет ликвидация последствий.
Кроме того, фрагменты одного из дронов упали на территории торгового центра "Садовод". Есть незначительные повреждения, раненых нет. На месте работают экстренные службы.
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