На юго-востоке МКАД ограничили движение транспорта

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Движение транспорта на юго-востоке МКАД, участках Новорязанского шоссе, улиц Верхние поля и Капотня в Москве перекрыто, Чагинская улица закрыта полностью, сообщили в ГУ МВД России по столице.