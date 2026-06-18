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На юго-востоке МКАД ограничили движение транспорта - РИА Новости, 18.06.2026
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08:32 18.06.2026
На юго-востоке МКАД ограничили движение транспорта

На юго-востоке МКАД и нескольких улицах Москвы ограничили движение транспорта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юго-востоке МКАД и участках Новорязанского шоссе, улиц Верхние поля и Капотня в Москве перекрыто движение транспорта.
  • Чагинская улица закрыта полностью.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Движение транспорта на юго-востоке МКАД, участках Новорязанского шоссе, улиц Верхние поля и Капотня в Москве перекрыто, Чагинская улица закрыта полностью, сообщили в ГУ МВД России по столице.
"ГУ МВД России по Москве информирует об ограничении движения от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД... в обоих направлениях; напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе ограничено", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Сообщается также о перекрытии улицы Верхние поля от улицы Марьинский парк до МКАД и полном перекрытии Чагинской улицы и улицы Капотня от Верхних полей до МКАД.
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