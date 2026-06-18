На юго-востоке МКАД ограничили движение транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юго-востоке МКАД и участках Новорязанского шоссе, улиц Верхние поля и Капотня в Москве перекрыто движение транспорта.
- Чагинская улица закрыта полностью.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Движение транспорта на юго-востоке МКАД, участках Новорязанского шоссе, улиц Верхние поля и Капотня в Москве перекрыто, Чагинская улица закрыта полностью, сообщили в ГУ МВД России по столице.
"ГУ МВД России по Москве информирует об ограничении движения от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД... в обоих направлениях; напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе ограничено", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Сообщается также о перекрытии улицы Верхние поля от улицы Марьинский парк до МКАД и полном перекрытии Чагинской улицы и улицы Капотня от Верхних полей до МКАД.