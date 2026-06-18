В Москве в четверг ожидаются дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в четверг ожидается дождливая и прохладная погода с температурой до плюс 18 градусов и возможностью гроз.

Ночью будет небольшой дождь, днем — кратковременный, с более интенсивными осадками по сравнению с ночью.

Температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы, минимальная температура составит от плюс 10 до плюс 12 градусов в Москве и от плюс 7 до плюс 12 градусов по региону.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дождливая и прохладная погода ожидается в Москве в четверг, температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов, возможны грозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Характер погоды в Москве в четверг будет определять тыловая часть циклона, поэтому в течение всех суток могут приниматься дожди. Ночью будет небольшой дождь, днем - кратковременный дождь", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что также возможно развитие отдельных грозовых очагов. Минимальная температура в Москве составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, по региону - от плюс 7 до плюс 12 градусов.

"Дневная температура составит плюс 16 - плюс 18 градусов. Завтра дожди днем будут более интенсивные, чем в ночное время. Сохранится юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду", - уточнила Позднякова.