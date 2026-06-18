Силы ПВО сбили 43 беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых 43 беспилотниках, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сбиты 43 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сорок три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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