ВСУ предприняли массированную атаку дронов на Московский регион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные отражают массированную атаку на Московский регион.
- Несколько дронов достигли МНПЗ.
- Фрагменты БПЛА упали на территории нескольких объектов в городе и области.
- В Электростали женщина получила ранения.
- За утро поступила информация о 52 беспилотниках, сбитых на подлете к столице.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. При массированной атаке на Московский регион несколько дронов достигли НПЗ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ", — написал он на платформе "Макс".
Власти принимают меры для ликвидации последствий ударов.
Помимо этого, фрагменты БПЛА упали на территории торгового центра "Садовод". Там зафиксировали незначительные повреждения, раненых нет. На месте работают экстренные службы.
Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, из-за попадания обломков дрона на крышу частного дома в Электростали пострадала женщина.
Он добавил, что беспилотник влетел и в многоквартирное здание в Жуковском. Кроме того, повреждения получили частные дома в Чехове и в Павловском посаде, а в поселке Крюково фрагменты аппаратов противника упали на территории нескольких дачных участков.
Пострадали также фитнес-центр и объект в промзоне Люберец. У ТЦ "Белая дача" загорелась кровля. По предварительным данным, никто не ранен.
Всего за утро поступила информация о 52 БПЛА, сбитых на подлете к столице. В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский действуют временные ограничения.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18