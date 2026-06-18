ВСУ предприняли массированную атаку дронов на Московский регион

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. При массированной атаке на Московский регион несколько дронов достигли НПЗ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Помимо этого, фрагменты БПЛА упали на территории торгового центра "Садовод". Там зафиксировали незначительные повреждения, раненых нет. На месте работают экстренные службы.