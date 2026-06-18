Московский ТЦ "Садовод" получил повреждения при падении обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО Минобороны сбила еще пять беспилотников, летевших на Москву.
- На территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий, пострадавших нет.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сбиты еще пять беспилотников, летевших на Москву, незначительно поврежден ТЦ "Садовод", пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что пострадавших нет, при этом экстренные службы работают на месте падения обломков.
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22 июня 2022, 17:18