Московский ТЦ "Садовод" получил повреждения при падении обломков БПЛА

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сбиты еще пять беспилотников, летевших на Москву, незначительно поврежден ТЦ "Садовод", пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что пострадавших нет, при этом экстренные службы работают на месте падения обломков.