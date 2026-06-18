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Москвичам пообещали ливни с грозами до конца июня - РИА Новости, 18.06.2026
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04:25 18.06.2026
Москвичам пообещали ливни с грозами до конца июня

Синоптик Леус: в Москве до конца июня ожидаются ливни с грозами

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя на одной из улиц в Москве
Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До конца июня в Москве прогнозируются дожди ливневого характера с грозами.
  • Несмотря на дожди, в столице также ожидаются солнечные дни.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Для летнего периода в столице характерны ливни с грозами. Они ничего необычного пока нам не принесли, поэтому до конца июня большая часть оставшихся дней будет с ливнями и грозами", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в столице ожидаются и солнечные дни, как, например, предстоящие выходные.
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