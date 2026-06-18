Москвичам пообещали ливни с грозами до конца июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- До конца июня в Москве прогнозируются дожди ливневого характера с грозами.
- Несмотря на дожди, в столице также ожидаются солнечные дни.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Для летнего периода в столице характерны ливни с грозами. Они ничего необычного пока нам не принесли, поэтому до конца июня большая часть оставшихся дней будет с ливнями и грозами", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в столице ожидаются и солнечные дни, как, например, предстоящие выходные.