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Назван самый популярный вкус мороженого в Италии - РИА Новости, 18.06.2026
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02:45 18.06.2026
Назван самый популярный вкус мороженого в Италии

В Италии фисташковый вкус лидирует в рейтинге популярности мороженого

© Depositphotos.com / ApelaviМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Depositphotos.com / Apelavi
Мороженое. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фисташковый вкус мороженого остается самым популярным в Италии, но производители все чаще экспериментируют с необычными текстурами и сочетаниями.
  • В Carpigiani Gelato University обучают искусству приготовления джелато и отмечают рост спроса на контрастные вкусы с добавками.
  • Помимо фисташек, популярностью пользуются фундук, шоколад, сливки и страчателла.
РИМ, 18 июн – РИА Новости. Фисташковый вкус мороженого в Италии сохраняет статус самого популярного, однако местные производители все чаще делают ставку на необычные текстуры, натуральные ингредиенты и гастрономические сочетания, рассказали РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University.
В Carpigiani Gelato University обучают искусству приготовления джелато - итальянского мороженого - предпринимателей и шефов со всего мира. Помимо обучения мастеров, компания Carpigiani занимается производством профессионального оборудования для мороженого.
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"В 2026 году мы наблюдаем ряд четких тенденций. Фисташки по-прежнему остаются главным ингредиентом, часто переосмысливаемым с помощью новых текстур и сочетаний, вдохновленных современным кондитерским искусством. Также растет спрос на контрастные вкусы с крошкой, соусами, печеньем и добавками, которые делают процесс более увлекательным, а потребление - задействующим сразу несколько чувств", - рассказали в Carpigiani.
По словам мастеров джелато, помимо фисташек популярностью пользуются фундук, шоколад, сливки и страчателла.
"Фисташковое стало символом высокого качества. Однако ремесленное джелато меняется: появляются более сложные вкусы, а также десерты в индивидуальной упаковке, торты, мороженое в батончиках, порционные варианты и продукты, разработанные специально для ресторанов, баров, отелей и кондитерских", - отметили представители школы джелато.
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