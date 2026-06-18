Краткий пересказ от РИА ИИ Фисташковый вкус мороженого остается самым популярным в Италии, но производители все чаще экспериментируют с необычными текстурами и сочетаниями.

В Carpigiani Gelato University обучают искусству приготовления джелато и отмечают рост спроса на контрастные вкусы с добавками.

Помимо фисташек, популярностью пользуются фундук, шоколад, сливки и страчателла.

РИМ, 18 июн – РИА Новости. Фисташковый вкус мороженого в Италии сохраняет статус самого популярного, однако местные производители все чаще делают ставку на необычные текстуры, натуральные ингредиенты и гастрономические сочетания, рассказали РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University.

В Carpigiani Gelato University обучают искусству приготовления джелато - итальянского мороженого - предпринимателей и шефов со всего мира. Помимо обучения мастеров, компания Carpigiani занимается производством профессионального оборудования для мороженого.

"В 2026 году мы наблюдаем ряд четких тенденций. Фисташки по-прежнему остаются главным ингредиентом, часто переосмысливаемым с помощью новых текстур и сочетаний, вдохновленных современным кондитерским искусством. Также растет спрос на контрастные вкусы с крошкой, соусами, печеньем и добавками, которые делают процесс более увлекательным, а потребление - задействующим сразу несколько чувств", - рассказали в Carpigiani.

По словам мастеров джелато, помимо фисташек популярностью пользуются фундук, шоколад, сливки и страчателла.