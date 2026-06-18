Назван самый популярный вкус мороженого в Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фисташковый вкус мороженого остается самым популярным в Италии, но производители все чаще экспериментируют с необычными текстурами и сочетаниями.
- В Carpigiani Gelato University обучают искусству приготовления джелато и отмечают рост спроса на контрастные вкусы с добавками.
- Помимо фисташек, популярностью пользуются фундук, шоколад, сливки и страчателла.
РИМ, 18 июн – РИА Новости. Фисташковый вкус мороженого в Италии сохраняет статус самого популярного, однако местные производители все чаще делают ставку на необычные текстуры, натуральные ингредиенты и гастрономические сочетания, рассказали РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University.
В Carpigiani Gelato University обучают искусству приготовления джелато - итальянского мороженого - предпринимателей и шефов со всего мира. Помимо обучения мастеров, компания Carpigiani занимается производством профессионального оборудования для мороженого.
"В 2026 году мы наблюдаем ряд четких тенденций. Фисташки по-прежнему остаются главным ингредиентом, часто переосмысливаемым с помощью новых текстур и сочетаний, вдохновленных современным кондитерским искусством. Также растет спрос на контрастные вкусы с крошкой, соусами, печеньем и добавками, которые делают процесс более увлекательным, а потребление - задействующим сразу несколько чувств", - рассказали в Carpigiani.
По словам мастеров джелато, помимо фисташек популярностью пользуются фундук, шоколад, сливки и страчателла.
"Фисташковое стало символом высокого качества. Однако ремесленное джелато меняется: появляются более сложные вкусы, а также десерты в индивидуальной упаковке, торты, мороженое в батончиках, порционные варианты и продукты, разработанные специально для ресторанов, баров, отелей и кондитерских", - отметили представители школы джелато.
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
3 июня, 02:55