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Минтранс рассказал о ситуации в московских аэропортах - РИА Новости, 18.06.2026
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09:20 18.06.2026
Минтранс рассказал о ситуации в московских аэропортах

Минтранс: обстановка в терминалах московских аэропортов спокойная

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТерминал B аэропорта "Шереметьево"
Терминал B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Терминал B аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорты Московского региона временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов.
  • Обстановка в терминалах спокойная, авиакомпании корректируют свое расписание.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обстановка в терминалах аэропортов Московского региона на фоне введенных ограничений на полеты спокойная, авиакомпании корректируют свое расписание, сообщил Минтранс РФ.
Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
"Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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