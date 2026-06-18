Минтранс рассказал о ситуации в московских аэропортах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорты Московского региона временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов.
- Обстановка в терминалах спокойная, авиакомпании корректируют свое расписание.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обстановка в терминалах аэропортов Московского региона на фоне введенных ограничений на полеты спокойная, авиакомпании корректируют свое расписание, сообщил Минтранс РФ.
Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.